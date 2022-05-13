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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انتهاك حرمة الموتى.. لحظة اعتداء جنود الاحتلال على جثمان شيرين أبو عاقلة

جثمان شيرين ابو عاقلة
جثمان شيرين ابو عاقلة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة الاعتداء على مراسم تشييع جثمان المراسلة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع إخراج الشهيدة من المستشفى الفرنسي بالقدس.


وظهر فى مقطع الفيديو لحظة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي الصحفية شيرين أبو عاقلة مما أدى إلى سقوط التابوت الذي يحمل جثمانها إثر كر وفر بين جنود الاحتلال ومشيعين الجثمان، أثناء محاولة خروجهم من المستشفى وتوجههم إلى كنيسة الروم لبدء مراسم الصلاة عليها، ليعقبه قنابل الصوت والمياه العادمة تجاه المشيعين، وهي الاعتداءات التي أدت إلى إصابة العشرات من المشيعين.


 

وشيع الفلسطينيون اليوم الجمعة في مدينة القدس جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت في جنين الأربعاء الماضي من كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل داخل البلدة القديمة.

وشارك آلاف الفلسطينيين برام الله يوم أمس في مراسم تكريم أبو عاقلة بحضور رسمي.


وكرم فنانون فلسطينيون، روح الصحفية الفلسطينية المخضرمة مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة من خلال رسم صورتها على جدارية في مدينة غزة، وفقا لما عرضته قناة يورنيوز.


الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت أثناء تغطيتها غارة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، من بين أبرز الشخصيات في وسائل الإعلام العربية وأشيد بها على نطاق واسع لشجاعتها واحترافها. في الساعات التي أعقبت وفاتها، وصف شبان فلسطينيون أبو عاقلة، بأنها مصدر إلهام، وخاصة للنساء، اللواتي بفضل أبو عاقلة قررن دراسة الصحافة وامتهانها.


وأبو عاقلة صحفية معروفة على نطاق واسع في العالم العربي، ومن أول الوجوه الإعلامية التي برزت عبر قناة "الجزيرة" التي كانت تعمل فيها منذ العام 1997.

 

 

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