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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للطلاب العائدين من أوكرانيا المتخلفين عن امتحان المستوى.. موعد الاختبارات والأوراق المطلوبة

التعليم العالى
التعليم العالى

أعلنت وزارة التعليم العالي انتهاء أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، من إعداد قوائم الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد المُستوى السابق، والذين لم يقدموا أوراقهم من قبل، والطلاب الذين استكملوا أوراقهم الثبوتية، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).

وقد انتهت أمانة المجلس الأعلى للجامعات من تحديد أماكن ومواعيد امتحانات تحديد المستوى، بالتعاون مع قيادات جامعتي القاهرة وعين شمس، وفق المواعيد والأماكن الآتية:

- طلاب طب الأسنان، سيتم امتحانهم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس: يوم الثلاثاء الموافق 24/5/2022، في التاسعة صباحًا، في مدرجات الطلاب بالدور (الأرضي - الأول – الثاني)، وسيكـون دخـول الطـلاب مـن بـاب الكلية الرئيسي، وسيتـم تحديد المسار إلى مكان أداء الامتحانات بلوحات استرشادية.

- طلاب الصيدلة، سيتم امتحانهم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة: يوم الثلاثاء الموافق 24/5/2022، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، في مدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A، وسيكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العيني)، وسيتم استقبال الطلاب من البوابة، ومساعدتهم للتوجه إلى مقر اللجنة.

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- طلاب الطب البشري، سيتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة: يوم الأربعاء الموافق 25/5/2022، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيكون مقر لجنة الامتحان بقاعات الامتحانات (أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصـر العيني)، وسيكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكلية طب قصر العيني، وسيتم توجيه الطلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة الوصول لمقر قاعات الامتحانات.

- طلاب الهندسة، سيتم امتحانهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس: يوم الأربعاء الموافق 25/5/2022، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، وسيتم عقد الامتحانات لطلاب الهندسة المعمارية في صالة رسم قاعة 200 بمبنى عمارة بالكلية، على أن يكون دخول الطلاب من بوابة رقم 6، وسيتم تحديد مسارات للطلاب من البوابة حتى مقر اللجنة بلوحات إرشادية.

و أوضحت الأوراق الواجب إحضارها خلال الامتحانات:

- إحضار اثبات الشخصية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول).

- سداد مُقابل الامتحانات للكلية التي يؤدي الامتحان بها في ذات يوم الامتحان، بقيمة 2000 جنيه (ألفين جنيه).

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المُقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24/2/2022 في كافة التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمُقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

كما أعلنت وزارتا التعليم العالي والهجرة في شهر أبريل الماضي، نتائج الطلاب الذين قاموا بأداء امتحانات تحديد المستوى نهاية مارس الماضي في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).

مجلس الجامعات الخاصة وزارة الدولة للهجرة وزارة التعليم العالى المصريين العائدين من اوكرانيا المجلس الاعلى للجامعات Jobs Education

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