932 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 932 مليون درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 274 مبايعة بقيمة 540.26 مليون درهم منها 26 مبايعة أراض بقيمة 79.09 مليون درهم و 248 مبايعة شقق و فلل بقيمة 461.16 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 6 ملايبن درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليوني درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة البدع وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم تلتها منطقة ند حصة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 366.64 مليون درهم منها 7 رهون أراض بقيمة 255.29 مليون درهم و 50 رهن فلل وشقق بقيمة 111.35 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بقيمة 207 ملايين درهم و أخرى في منطقة الصفوح الأولى بقيمة 45 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 25.97 مليون درهم كان أهمها بمنطقة السوق الكبير بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة جميرا الثالثة بقيمة 7 ملايين درهم.