عصا تحت الجلد لمنع الحمل.. أغرب جريمة لـ طبيب مزيف في فنزويلا.. فيديو جراف

تمكن طبيب مزيف في فنزويلا من خداع 25 امرأة ونهب أموالهن من خلال زرع عصا مصاصة بلاستيكية تحت جلودهن بزعم أنها وسائل منع حمل متطورة.

شاهد الفيديو:

ألقت الشرطة القبض على الطبيب «خوسيه دانيال لوبيز» البالغ من العمر 38 عامًا بتهمة النصب على أكثر من 25 امرأة في فنزويلا ونهب أموالهن مقابل زرع عصا مصاصة بسيطة تحت جلدهن كوسيلة لمنع الحمل، مما تسبب في حمل بعضهن.

رغم عدم حصوله على أية مؤهلات طبية، عمل لوبيز في عدد من المراكز الصحية بـ لافيكتوريا وماراكاي بفنزويلا، وذلك بعد تزوير شهادته الطبية.

كان لدى الطبيب المزيف فكرة عن الإجراءات الطبية، حيث أجرى عمليات زرع المصاصات تحت الجلد بنفسه، مدعيًا أنها كانت "Implanon" إجراءً فعليًا لمنع الحمل يتضمن قضبان بلاستيكية صغيرة يتم زرعها تحت جلد الجزء العلوي من الذراع.

ظهرت عملية احتيال لوبيز لأول مرة عندما لجأ طبيب حقيقي يُدعى رافائيل شيرينوس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير الناس من عمليات الاحتيال المشابهة، مدعياً ​​أنه رأى إشارات إلى هذا الإجراء على WhatsApp من نساء حملن ولم يفهمن السبب.