البابا تواضروس مهنئا بن زايد برئاسة الإمارات: يسير على درب والده في البناء

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة اختياره من قبل المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات العرربية المتحدة.

وأوضحت الكنيسة القبطية في بيان لها، أنها تثق أن الشيخ محمد بن زايد سيسير على درب البناء والرقي والتقدم الذي ارساه الأب المؤسس الراحل الشيخ زايد آل نهيان، مستكملا المسيرة الناجحة التي قادها الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

وتابع البيان: "نصلي لكي يوفق الله خطاه لما فيه الخير والسلام والبنيان لدولة الإمارات ولشعبها العظيم".