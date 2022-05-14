رئيس الإنجيلية مهنئا محمد بن زايد: شخصية قادرة على استكمال بناء الإمارات

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برقية تهنئة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد اختياره بالإجماع من المجلس الأعلى للاتحاد.

وجاء نص الرسالة كالتالي:

"خالص التهنئة لاختيار سموكم بالإجماع من المجلس الأعلى للاتحاد، والذي يعكس مكانتكم في قلوب الشعب الإماراتي، والتي أكدتها الإنجازات، كما أهنئ جميع عائلة آل نهيان الكرام، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "سمو الشيخ محمد آل نهيان أظهر للعالم قدرات بلاده على استيعاب الجميع، فهو شخصية قادرة على استكمال بناء مستقبل وحضارة الإمارات الجديدة".