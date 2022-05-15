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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوبارو تكشف النقاب عن ليجاسي سبورت 2023 .. صور

سوبارو تكشف النقاب
سوبارو تكشف النقاب عن ليجاسي سبورت 2023

استطاعت شركة سوبارو اليابانية أن تقدم باقة متنوعة من السيارات القوية طول تاريخها العريق والممتد، بين فئة السيدان القياسية والرياضية، والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

سوبارو تكشف النقاب عن ليجاسي سبورت 2023 

سوبارو تكشف النقاب عن ليجاسي سبورت 2023

 

ويواصل الصانع الياباني المخضرم وصاحب شعار نجوم الثريا من تعزيز تواجدة داخل الاسواق العالمية، وذلك بعد أن كشف النقاب عن النسخة ليجاسي سبورت 2023 الجديدة، والتي تقدم عبر حزمة من التجهيزات، إلى جانب بعض التغييرات الداخلية والخارجية.

سوبارو تكشف النقاب عن ليجاسي سبورت 2023 

وتتمتع السيارة سوبارو ليجاسي سبورت 2023 بتقنية تنبيه حركة المرور الخلفية، ورصد ومتابعة النقاط العمياء، والتحذير عند مغادرة المسار، وتجنب الصدمات، بالاضافة إلى حساسات حركة، وخاصية التعرف على حركة المشاة والدراجات، وكاميرا احادية عريضة.

سوبارو تكشف النقاب عن ليجاسي سبورت 2023 

وتقدم السيارة سوبارو ليجاسي سبورت 2023 بمقاعد رياضية من جلد نابا الفاخر بلمسات متداخلة ايضا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مزودة بنظام ستارلينك، حيث يبلغ قياسها 11.6 بوصة، بالاضافة إلى نظان صوتي وترفيهي.

سوبارو تكشف النقاب عن ليجاسي سبورت 2023 

أما عن القدرات الفنية للسيارة سوبارو ليجاسي سبورت 2023 فزودت بمحرك قياسي جديد تيربو، بسعة 2400 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 260 حصانا، و 375 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة يعمل بتقنية الدفع الرباعي متغير، وجاءت هذه القدرات بعد ان كانت السيارة تتمتع بمحرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، وبقوة 182 حصانا، مع 238 نيوتن/متر من عزم الدوران.

سوبارو تكشف النقاب عن ليجاسي سبورت 2023 

وتقدم السيارة سوبارو ليجاسي سبورت 2023 بجنوط رياضية رمادية اللون بتصميم هندسي مروحي بقياس 18 بوصة، بالاضافة إلى شبكة أمامية محسة مبيرة الحجم مع فتحات هوائية متعددة، إلى جانب مصد امامي مميز يضم مصابيح أمامية حادة تعمل بتقنية LED LIGHT.

سوبارو تكشف النقاب عن ليجاسي سبورت 2023 
سوبارو ليجاسي سبورت ليجاسي سبورت 2023 شركة سوبارو شركة سوبارو اليابانية

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