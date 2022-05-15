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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية 5% خلال الربع الأول من 2022

أرشيفية
أرشيفية

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الربع الأول من عام 2022 حوالي 1045 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 5% وقيمة نمو 49 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي كانت قد بلغت حوالي 996 مليون دولار.

وبلغت صادرات شهر يناير 2022 حوالي 305 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 14% مقارنة بصادرات شهر يناير 2021 والتي بلغت 267 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر فبراير 2022 حوالي 337 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 1% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2021 والتي بلغت 342 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر مارس 2022 حوالي 404 مليون دولار بنسبة نمو 4% وقيمة نمو 16 مليون دولار مقارنة بصادرات شهر مارس 2021 البالغة 388 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الاول من عام 2022 بقيمة 588 مليون دولار تمثل 56% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 7% وقيمة نمو بلغت 38 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 169 مليون دولار بنسبة زيادة 9% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 76 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 6%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 61 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 16%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 151 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

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أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الربع الاول من عام 2022 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 97 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 12%، يليها السودان بقيمة 73 مليون دولار ونسبة نمو 50%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 61 مليون دولار ونسبة نمو 16%، ليبيا بقيمة 52 مليون دولار ونسبة تراجع 12%، فلسطين بقيمة 50 مليون دولار محققة نسبة زيادة 57%، الاردن بقيمة 47 مليون دولار محققة نسبة نمو 6%، لبنان بقيمة 40 مليون دولار ونسبة نمو 29%، اليمن بقيمة 35 مليون دولار ونسبة نمو 32%، ألمانيا بقيمة 34 مليون دولار ونسبة نمو 19%، وفى المركز العاشر الجزائر بقيمة 33 مليون دولار ومحققة نسبة تراجع 26% بالمقارنة بصادرات نفص الفترة عام 2020.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الربع الاول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بقيمة صادرات 73 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 25 مليون دولار، يليها فلسطين بقيمة صادرات 50 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 18 مليون دولار، تركيا بقيمة صادرات 25 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 16 مليون دولار، السعودية بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 11 مليون دولار، لبنان بقيمة صادرات 40 مليون دولار وقيمة زيادة 9 مليون دولار، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة صادرات 61 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 8 مليون دولار، اليمن بقيمة صادرات 35 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 8 مليون دولار، هولندا بقيمة صادرات 29 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 8 مليون دولار، كينيا بقيمة صادرات 25 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 8 مليون دولار، وفى المركز العاشر بولندا بقيمة صادرات 11 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 6 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021.

ويعمل المجلس على تنمية الصادرات من خلال زيادة الأنشطة الترويجية ودعم التواجد المصري في عدد من دول العالم بناء على الدراسة التي اعدها المجلس للقطاع في الربع الأول من عام 2021 حيث استهل المجلس تحركاته في عام 2022 بتنظيم بعثة ترويجية إلى كينيا في يناير 2022 ثم تنظيم المشاركة المصرية في معرض جلف فود دبى في فبراير 2022 ثم المشاركة في وفد وزارة الخارجية إلى جيبوتى في مارس 2022، وجارى حالياً تنظيم مشاركة الشركات المصرية في معرض APAS البرازيل خلال الفترة من 17-20 مايو، بجانب تنظيم بعثة ترويجية لعدد 40 شركة مصرية إلى الأردن خلال الفترة من 29-31 مايو الجاري بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية بالأردن وغرفة تجارة عمان بمشاركة مستوردين من دول ( الأردن – فلسطين – سوريا – العراق ).

كما يدرس المجلس إيفاد عدد من البعثات التجارية إلى دول أفريقية وعربية حتى نهاية العام الجاري بجانب الاستمرار في أنشطة المعارض الدولية وتوفير المعلومات التسويقية والندوات واللقاءات الالكترونية والدوارات التدريبية التي تركز على توعية الكوادر التصديرية والإنتاجية في الشركات أعضاء المجلس للارتقاء المستمر بمعدلات الأداء والتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وزارة التجارة والصناعة وشركاء النجاح.

 

صادرات المملكة العربية السعودية وزارة التجارة والصناعة الولايات المتحدة الصادرات الغذائية الصناعات الغذائية معرض جلف فود Finance Real Estate

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