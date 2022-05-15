مدبولي : طرح 10شركات عامة في البورصة ودمج 7 موانئ تحت مظلة واحدة

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل على زيادة المنتج المحلي في عدد من مجالات منها النسيج والكيماويات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية تتفيذا لتوجهيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف مدبولي أنه ٩١٪؜ من اجمالي الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل وهذا جيد بالنسبة لنا لافتا إلى أن الدين العام ٨٥٪؜ ونعمل على خفضه الى ٧٥٪؜ في عام ٢٠٢٦ مؤكدا ان هذا معدل استقرار ، كما نعمل على تحقيق الفائض الاولي ٢٪؜ ، وإطالة عمر الدين وخفض عجز الموازنة .

وأوضح أنه تم لتوافق على ٢١ اجراء لزيادة لدعم البوصة المصرية وتنشيط سوق المال وزيادة عدد المستثمرين في البورصة وتعزيز ادارة المخاطر لدي الشركات الاورق المالية ومن المخطط أن يتم طرح ١٠ شركات عامة في البورصة ومنها ٢ تابعتان للقوات المسلحة ، دمج ٧ موانئ مصرية تحت مظلة واحدة و دمج ٧ فنادق تحت مظلة واحدة لطرحها في البوصة ، كما سيتم طرح عدد من المشروعات في النقل لقطاع الخاص .