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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رجال الأعمال المصريين: تملك الأراضي بنظام حق الانتفاع يساعد على خفض تكلفة المشروعات..خاص

صدى البلد

قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن طرح الأراضي للمشروعات المختلفة بنظام حق الانتفاع أمر جيد وإن كان لا يلقى قبولا لدى المستثمرين، حيث يفضلون الملكية لإنشاء مشروعاتهم، لافتا إلى أن حق الانتفاع يعتبره البعض تهديدا للمشروع، خاصة وأنه بعد المدة المقررة يتم سحب الأراضي.

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وأشار عيسى  في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الحصول على الأرض والعمل بها لفترة مؤقتة وتحقيق عائد من ورائها أمر غريب عن الثقافة المصرية التي تحرص على تملك الأرض بشكل كامل لبدء أي نشاط بها.

 

وأضاف أن الحصول على الأرض بحق الانتفاع يساعد كثيرا على خفض تكلفة المشروعات لأن سعر الأرض أصبح يشكل عبئا كبيرا على صاحب أي مشروع، موضحا أن الأمر يتطلب بعض الوقت لانتشار ثقافة حق الانتفاع وتقبلها لدى  المستثمرين.

رجال الأعمال مشروع الثقافة المصرية على عيسي مشروع خاص Finance Real Estate

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