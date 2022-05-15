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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة: نحتاج 30% فقط من الهيكل الإداري الحالي للدولة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، إن الدولة المصرية نجحت فى وجود حزمة من الاستثمارات والودائع من الدول العربية.

 

وأضاف “مدبولى”، خلال كلمة المذاعة فى مؤتمر اليوم، أن جزءا كبيرا من  الودائع سيحول إلى استثمارات فى الفترة القادمة.

 

وأشار إلى أن الدولة لا تحتاج أكثر من 30% من الهيكل الإدارى الموجود، ومع ذلك نحن نعمل من خلال خطة واضحة لرفع كفاءة العاملين والأهم الميكنة والتحول الرقمى.

 

وتابع أنه كلما قل الاحتكاك بين المواطن والموظف كلما  أسرع ذلك فى الإجراءات وقلل من  احتمالات وجود شبه فساد، ومع نهاية هذا العام سنصل إلى 150 خدمة نستطيع  تنفيذها الكترونياً بدون الاحتكاك المباشر، وسنتوسع فى هذا الموضوع خلال الفترة القادمة.

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الدولة المصرية الهيكل الإدارى التحول الرقمي

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