محلل مالي: إعفاء مشروعات مدن الجيل الرابع من الضرائب فرصة لجذب الاستثمارات|خاص

أكد أحمد معطي، المحلل المالي والاقتصادي، أن إعلان الحكومة إصدار قانون بإعفاء مشروعات مدن الجيل الرابع من الضرائب لمدة تصل 3 سنوات، من شأنه الإسهام في زيادة فرص جذب الاستثمار المحلي والأجنبي للبلاد.

قال “معطي”، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قرار الإعفاء من الضرائب جاء ضمن جهود الحكومة للتخفيف على الشركات والقطاعات الاقتصادية من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية والتي عانت من ويلاتها الاقتصاديات العالمية والشركات.

وأضاف المحلل المالي، أن إجراءات الحكومة وقراراتها جاءت لمساندة القطاعات الاستثمارية التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة في عملها، وهو ما يتوافق واستراتيجية الدولة بتسريع وتيرة تطبيق الاقتصاد الأخضر في المشروعات والصناعات التي تعمل أو تتم إدارتها بوسائل أكثر استدامة ومحافظة على البيئة.

إعفاء المشروعات من الضرائب لـ3 سنوات

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن صباح اليوم، خلال مؤتمر الحكومة العالمي، إصدار قانون مرتقب يتضمن اعفاء المشروعات من الضرائب لمدة تصل ل٣سنوات وكذلك مشروعات الجيل الرابع ، ضمن الجهود الخاصة بمساندة القطاعات الاقتصادية .