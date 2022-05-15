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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التجارة: تنسيق كامل مع أجهزة الدولة لتوفير الأراضي الصناعية بسعر التكلفة

نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمجتمع الصناعي في مختلف القطاعات الإنتاجية وذلك في إطار التوجه الحالي للدولة المصرية بتعميق منظومة التصنيع المحلي وتوفير بدائل الاستيراد ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل امام الشباب.

جاء ذلك خلال تصريحات وزيرة التجارة والصناعة بالمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة إنه فيما يتعلق بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية فقد أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية وتختص بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم كافة الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الأراضي مشيرةً إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل أسبوعين بهدف البت في كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة ان الوزارة ستتولى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وإتاحتها بأسعار تكلفة الترفيق.

وفى ردها على تساؤل حول أهمية ربط الحوافز التي ستمنح للمستثمرين بالحفاظ على حقوق العمالة ، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن كافة المستثمرين التي التقت بهم  على مدى الشهور الثلاثة الماضية لبحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري ، قد أكدوا التزامهم بالحفاظ على العمالة بل والسعي لزيادة رواتبهم لمواجهة ارتفاع الأسعار ، وهو  ما حدث أيضا خلال ازمة كورونا .

ووجهت وزيرة التجارة والصناعة التحية لرجال الصناعة على مواقفهم الوطنية وتجاوبهم مع الحكومة في امتصاص اثار الازمات الاقتصادية العالمية ، واستمرار دوران عجلة الإنتاج وهو ما ساهم في زيادة معدلا الإنتاجية والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة.

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