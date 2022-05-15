مصر في المسار الصحيح.. الحكومة تعلن خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تصريحات رئيس الوزراء حول الازمة الاقتصادية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي العديد من التصريحات حول الازمة الاقتصادية الراهنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الازمة الاقتصادية العالمية والذي حضره كلا من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول ابز تصريحات رئيس الوزراء من خلال الفيديوجراف التالي.