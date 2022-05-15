مرتضى منصور عن إلغاء حبسه عامين لسب وقذف الخطيب: إعادة تداول للحكم

نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ما يتردد بشأن الغاء عقوبة حبسه عامين في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.



وقال مرتضى منصور في فيديو تم بثه عبر قناته الرسمية باليوتيوب: تم تداول خبر بالغاء الحكم الصادر بحبسي عامين في قضية سب وقذف محمود الخطيب، وهذا عار تماما من الصحة.



واضاف:هذا الخبر شائعة مغرضه من أنصار محمود الخطيب، لإحراج محكمة الاستئناف قبل نظر الدعوى، انا حصلت على حكم بالبراءة ، وتم تأييده في الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية ،ثم بمحكمة العجوزه اخدت غرامه وسجن عامين في نفس الموضوع.



وتابع منصور: فوجئت بانهم طالبوا بنسخ صورة للحكم ، وارساله مرة أخرى لمحمكة العجوزه ، القضية كانت امس والقاضي حكم بالبراءة ، وبعدم جواز نظر الدعوى ، لأنني تم محاكمتي في نفس القضية اكثر من مرة.

وواصل : هما بيروجوا انه تم ايقاف حكم السجن الصادر بحقي وهذا منافي للحقيقة، موعد نظر الاستئناف لم يحن بعد، احترم القضاء المصري بشده ، ولا احب الحديث عنه لاني بيتي واثق به.



واكمل: لقد حصلت على براءة في اول درجة، والاستئناف في نفس القضية بالمحكمة الاقتصاديه ، ومحكمة العجوزة غرمتني ماليا ، ثم عادوا مرة اخرى للمحكمة الاقتصاديه واخدت فيها براءة ثم حكم سجن وغرامه في سب وقذف ، وليس قضية سلاح او مخدرات.



واردف منصور: الموضوع زاد عن حده ، وتم سبي في اخر قضية وتقدمت بمذكرة ولن اتحدث عن امر يتم النظر فيه بالقضاء.



واوضح:فوجئت بالامس بنسخ الحكم ، وتداوله ولا اعلم لماذا يتم معاقبتي في نفس قضية السب والقذف ، انا لا في قضايا مخدرات او سلاح، القاضي المحترم اعطاني براءة وقال ماذا يحدث هو اتحاكم وتمت معاقبته لماذا تكرار القضية.



واختتم: حبيت أوضح للناس لأن هناك أشخاص يروجوا لخبر كاذب من أجل إحراج المحكمة.