أستاذ اقتصاد: تراجع الحكومة عن النشاط الاقتصادي يفتح الطريق أمام القطاع الخاص

أكدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لجذب الاستثمارات ستسهل عملية دخول الشباب إلى السوق وتحقق العديد من المزايا التي قد تصل إلى إمكانية التصدير.

وأشارت الدكتورة عالية المهدي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الشباب سيستفيد بحدوث مرونة وقدرة على فتح مشروعات لأن القرارات سهلت على أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت الدكتورة عالية المهدي، أن تراجع دور الحكومة في النشاط الاقتصادي أمر مطلوب ووجود الحكومة في الاستثمارات يتسبب في عملية طرد للقطاع الخاص وتراجع الحكومة الان يفتح طريق للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الحكومة ستطرح جزءا من أسهمها ليشتريها القطاع الخاص وبعدها قد تترك إدارتها له.