الشيوخ يناقش طلب مناقشة لوزير الاتصالات بشأن مواجهة تحديات المبتكرين

يقوم مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة الطلب المقدم من النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن مناقشة عامة موجه إلي مهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

وقال النائب علاء مصطفى، إن الطلب يأتي في اطار دور التكنولوجيا والابتكار الهام فى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، والتي أظهرت العديد من الدراسات التى أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية وفى ضوء التطور التكنولوجى الهائل الذي يمر به العالم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تشجيع الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال بات فرصة مؤاتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة".