أول مداخلة هاتفية لـ أنغام بعد خروجها من غرفة العمليات.. فيديو

قالت الفنانة أنغام إنها حدث لها إصابة منذ سنوات طويلة في الكتف منذ عام ٢٠١١ وقامت بعمل علاج بالكرتيزون وهو مسكن آلم لفترة طويلة.

واضافت "أنغام" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائيه، أن الالم انتشرت في الكتف ثم اليد بالكامل بسبب خروج وتر من مكانه وذلك بسبب الحركات التي تقوم بها أثناء الغناء.

وتابعت أنغام أن حدث لها ورم ليفي في إصبع الإبهام وأصبح لا يتحرك نهائيا في الفترة الأخيرة ولم تكن تريد الدخول في عمليات جراحية.

وأوضحت الفنانة أنغام أنها اكتشفت أن لديها قطع في وتر وهناك وتر أخر علي وشك الانقطاع ولابد من إجراء عملية جراحية.

https://youtu.be/-JGwuD29lcM