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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيد شيران يفوز بجائزة Top Billboard Global بحفل البيلبورد

إيد شيران
إيد شيران

فاز الفنان إيد شيران، بجائزة Top Billboard Global بحفل البيلبورد لعام 2022.

 

بينما فاز ذا ويكند بجائزة BET لأفضل فنان R & B وفازت جائزة BET لأفضل فنانة R & B دوجا كات، بينما حصلت الفنانة أوليفيا رودريغو على جائزة أفضل فنانة صاعدة.

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يذكر أن استحوذ المغني البريطاني الشهير إيدشيران على حفل توزيع جوائز MTV للموسيقى الأوروبية الذي أقيم منذ ساعات وحصل فيه على جائزة أفضل فنان. 

كما نال إيد شيران الذي مر بأزمة صحية خلال الفترة الماضية بعد إصابته وابنته بفيروس كورونا، جائزة أفضل أغنية Bad Habits، وقدم عرضا غنائيا على المسرح. 

إيد شيران الفنان إيد شيران Billboard Top Billboard Global حفل البيلبورد البيلبورد

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