عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر والبيرو تؤكدان ضرورة عودة السلم والأمن إلى مالي وليبيا

صدى البلد

أكدت الجزائر والبيرو ضرورة عودة السلم والأمن إلى مالي وليبيا، وأعربتا عن انشغالهما حيال النزاع الروسي-الأوكراني وعواقبه على السلم والأمن في العالم، والتهديدات التي يحملها على الإنسانية، لا سيما في مجالات الطاقة والغذاء، متَمنِّيَتيْن انفراجًا سريعًا لهذا النزاع.


جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الرابعة لآلية المشاورات السياسية بين البلدين في ليما عاصمة بيرو، عقب ١١ عاما من آخر اجتماع لهذه الدورة، حسبما أفاد بيان مشترك للبلدين.

 

وأضاف البيان المشترك أن هذه الدورة الرابعة -التي جرت طبقا لأحكام الاتفاق المتضمن إنشاء هذه الآلية الموقع في ١٨ مايو ٢٠٠٥- تعتبر دليلا على عودة النشاط الدبلوماسي إلى الوضع الطبيعي، وهو ما يخلق إطارا ملائما للحوار السياسي وتنسيق برامج التعاون بين البلدين.


وبحسب البيان، ترأس هذا اللقاء الثنائي كل من السفير لويس إنريكي شافيز باساجويتيا نائب الوزير البيروفي للعلاقات الخارجية، والسفير شكيب رشيد قايد الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية.


وأضاف البيان أن اللقاء شكل فرصة "لدراسة واقع العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، فضلا عن بحث مستقبل الشراكات بين دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا والدول العربية.
وأشار البيان إلى أن اللقاء سمح بالتطرق إلى التحضيرات الخاصة بقمة الدول العربية بالجزائر والجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية التي ستعقد في ليما عاصمة بيرو.

الجزائر الجزائر والبيرو مالي وليبيا النزاع الروسي-الأوكراني الدورة الرابعة لآلية المشاورات السياسية السفير لويس إنريكي شافيز باساجويتيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ غفوة أبو الهول

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

بعد هدية السيتي .. سيناريوهان لـ تتويج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

اول فيديو لـ خسوف القمر فى مصر ..شاهد

كيفية صلاة الخسوف ودعاؤها .. سنة نبوية الأزهر يحدد وقتها وأحكامها

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

خسوف القمر .. 5 أمور حث عليها النبي وقت الظاهرة تمنحك خيرات الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

معهد الفلك: مرحلة الخسوف الجزئي للقمر في مصر استمرت 34 دقيقة

تعرف على سعر ومواصفات نيسان كيكس 2022 في السعودية

محافظ الدقهلية يدشن المرحلة الأولى لمنظومة النقل الجماعي

هل تكرار خسوف القمر من علامات الساعة وماذا فعل النبي عند حدوثه؟

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 16 -5 -2022

خبير: البنوك الرقمية تدعم الدولة فى مواجهة الاقتصاد غير الرسمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

تماثيل الكرنك تتحرك ليلا وغفوة أبوالهول تنذر بالهلاك.. قصة حكايات لعنة الفراعنة

بديل خلطة الأرز .. طريقة عمل دجاج محشي بالمكرونة

الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف مهرجان كان قبل يومين من حفل الافتتاح.. صور

فيديو

تحويل المحنة إلى منحة.. أبو العينين: الأزمة الاقتصادية العالمية تسونامي العصر

مصر في المسار الصحيح.. الحكومة تعلن خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين وسبب إضافة رقم الهاتف.. الوزارة تمد فترة التسجيل .. فيديوجراف

ينتمي لـ الجماعة الإسلامية .. تطورات جديدة في قضية قتل كاهن الاسكندرية

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ