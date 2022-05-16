الجزائر والبيرو تؤكدان ضرورة عودة السلم والأمن إلى مالي وليبيا

أكدت الجزائر والبيرو ضرورة عودة السلم والأمن إلى مالي وليبيا، وأعربتا عن انشغالهما حيال النزاع الروسي-الأوكراني وعواقبه على السلم والأمن في العالم، والتهديدات التي يحملها على الإنسانية، لا سيما في مجالات الطاقة والغذاء، متَمنِّيَتيْن انفراجًا سريعًا لهذا النزاع.



جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الرابعة لآلية المشاورات السياسية بين البلدين في ليما عاصمة بيرو، عقب ١١ عاما من آخر اجتماع لهذه الدورة، حسبما أفاد بيان مشترك للبلدين.

وأضاف البيان المشترك أن هذه الدورة الرابعة -التي جرت طبقا لأحكام الاتفاق المتضمن إنشاء هذه الآلية الموقع في ١٨ مايو ٢٠٠٥- تعتبر دليلا على عودة النشاط الدبلوماسي إلى الوضع الطبيعي، وهو ما يخلق إطارا ملائما للحوار السياسي وتنسيق برامج التعاون بين البلدين.



وبحسب البيان، ترأس هذا اللقاء الثنائي كل من السفير لويس إنريكي شافيز باساجويتيا نائب الوزير البيروفي للعلاقات الخارجية، والسفير شكيب رشيد قايد الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية.



وأضاف البيان أن اللقاء شكل فرصة "لدراسة واقع العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، فضلا عن بحث مستقبل الشراكات بين دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا والدول العربية.

وأشار البيان إلى أن اللقاء سمح بالتطرق إلى التحضيرات الخاصة بقمة الدول العربية بالجزائر والجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية التي ستعقد في ليما عاصمة بيرو.