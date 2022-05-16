استرجع طفولتك.. طريقة عمل حلوي المارينج

يعد المارينج هو حلويات محببة لدي الكثير لأنها تربطهم بذكريات الطفولة ولذلك يمكن تقدميها في المنزل بعد اختفائها من الأسواق
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻠﻮي ﺍﻟﻤﺎﺭﻳﻨﺞ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺩﻳﺮ :
2 ﺣﺒﺔ ﺑﻴﺎﺽ ﺑﻴﺾ
ﺭﺷﺔ ﻣﻠﺢ
ﻋﺼﻴﺮ ﻧﺼﻒ ﻟﻴﻤﻮﻧﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ
140 ﺟﺮﺍﻡ ﺳﻜﺮ ﻧﺎﻋﻢ، ﻣﻨﺨﻮﻝ
1 ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻧﺸﺎ ﺍﻟﺬﺭﺓ
ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺤﻠﻮﻱ
ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻣﻐﻄﺎﺓ ﺑﻮﺭﻕ زبدة تقيل
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ :
ﺍﺧﻔﻘﻲ ﺑﻴﺎﺽ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻣﻊ ﺭﺷﺔ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﻭﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﻠﻴﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻡ
ﺛﻠﺠﻲ
ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﺿﻴﻔﻲ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺨﻮﻝ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻔﻖ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺭﻧﺞ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ، ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻭﻻﻣﻊ
ﺛﻢ ﺿﻴﻔﻲ ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻧﺸﺎ ﺍﻟﺬﺭﺓ ﻭﺗﺨﻠﻂ ﻣﻊ المارينج ﺑﺮﻓﻖ
ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﺭﻧﺞ ﻓﻲ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺤﻠﻮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﺰﻳﻦ ﺛﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻠﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺭﻧﺞ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﻄﺎﺓ ﺑﻮﺭﻕ ﺍﻟﺸﻤﻊ (ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺰﺑﺪﺓ )
ﺍﺩﺧﻠﻲ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻥ ﻣﺴﺨﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺍﺭﺓ 50 ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻟﺘﺨﺒﺰ
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺟﺪﺍً ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻟﻮﻧﻬﺎ
ﻭﺗﻨﺸﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺑﻌﺪ ﺧﺒﺰ ﺍﻟﻤﺎﺭﻧﺞ ﻳﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻓﺮﻥ ﻣﻄﻔﻰﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﺮﺩ ﺗﻤﺎﻣﺎ