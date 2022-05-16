عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استرجع طفولتك.. طريقة عمل حلوي المارينج

حلوي المارينج
حلوي المارينج

 يعد المارينج هو حلويات محببة لدي الكثير لأنها تربطهم بذكريات الطفولة ولذلك يمكن تقدميها في المنزل بعد اختفائها من الأسواق 


ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻠﻮي ﺍﻟﻤﺎﺭﻳﻨﺞ 


ﺍﻟﻤﻘﺎﺩﻳﺮ :
2 ﺣﺒﺔ ﺑﻴﺎﺽ ﺑﻴﺾ
ﺭﺷﺔ ﻣﻠﺢ
ﻋﺼﻴﺮ ﻧﺼﻒ ﻟﻴﻤﻮﻧﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ
140 ﺟﺮﺍﻡ ﺳﻜﺮ ﻧﺎﻋﻢ، ﻣﻨﺨﻮﻝ
1 ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻧﺸﺎ ﺍﻟﺬﺭﺓ
ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺤﻠﻮﻱ
ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻣﻐﻄﺎﺓ ﺑﻮﺭﻕ زبدة تقيل
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ :
ﺍﺧﻔﻘﻲ ﺑﻴﺎﺽ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻣﻊ ﺭﺷﺔ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﻭﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﻠﻴﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻡ
ﺛﻠﺠﻲ
ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺃﺿﻴﻔﻲ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺨﻮﻝ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻔﻖ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺭﻧﺞ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ، ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻭﻻﻣﻊ
ﺛﻢ ﺿﻴﻔﻲ ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻧﺸﺎ ﺍﻟﺬﺭﺓ ﻭﺗﺨﻠﻂ ﻣﻊ المارينج ﺑﺮﻓﻖ
ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﺭﻧﺞ ﻓﻲ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺤﻠﻮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﺰﻳﻦ ﺛﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻠﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺭﻧﺞ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﻄﺎﺓ ﺑﻮﺭﻕ ﺍﻟﺸﻤﻊ (ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺰﺑﺪﺓ )
ﺍﺩﺧﻠﻲ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻥ ﻣﺴﺨﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺍﺭﺓ 50 ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻟﺘﺨﺒﺰ
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺟﺪﺍً ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻟﻮﻧﻬﺎ
ﻭﺗﻨﺸﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺑﻌﺪ ﺧﺒﺰ ﺍﻟﻤﺎﺭﻧﺞ ﻳﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻓﺮﻥ ﻣﻄﻔﻰﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﺮﺩ ﺗﻤﺎﻣﺎ

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻠﻮي ﺍﻟﻤﺎﺭﻳﻨﺞ المارينج ﺣﻠﻮي ﺍﻟﻤﺎﺭﻳﻨﺞ طريق عمل المارينج مارينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

فرج عامر لـ اتحاد الكرة: خذوا العبرة من الأهلي والجزائر

ترشيحاتنا

وزير البترول: لا نيّة لتحريك أسعار الغاز الطبيعي للصناعات المحلّية حالياً

تهدد أمن أوروبا.. روسيا تحذر من ضرر كبير حال قبول السويد بالناتو

عضو بالشيوخ:قضية المستريح جُنحة وليست جناية ولا يوجد ما يثبت حقوق الناس

توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الكويت بسبب العاصفة الترابية

النيابة العامة تأمر بحبس 19 متهما باستعراض القوة والتجمهر وتخريب الممتلكات بأسوان

خبيرة مصرفية: أمريكا تسجل أعلى نسبة تضخم.. وتوقعات برفع جديد للفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الكنتالوب للحامل في الشهور الأولى والأخيرة

بيبو وبشير.. مباراة الـ 6 - 1 الأكثر قسوة في نفوس الزملكاوية

بمشاركة وزيرة الهجرة .. جامعة بنى سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشر

50 عاما.. أجور أبطال إمبراطورية ميم وانسحاب محمد العربى| نوستالجيا

فيديو

تفاصيل إخلاء سبيل طبيب القاهرة الجديدة بعد اعتداء أسرة مريضة عليه

تماثيل الكرنك تتحرك ليلا وغفوة أبو الهول تنذر بالهلاك.. حكايات أسطورية عن لعنة الفراعنة "فيديوجراف"

الطلب زاد عليه.. تداول فيديو جديد للمأذون الفرفوش خالد خليفة

الأرصاد تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ