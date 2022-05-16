عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

«أنا عروسة جديدة وباكل عيش».. ماذا قالت معلمة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ "فيديوجراف"

معلمة الطالبية
معلمة الطالبية

قصة معلمة الأحياء أثارت صورها ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيها عدد من الـ بودي جاردات يحيطون بالمعلمة، تطورات جديدة عقب مثولها للتحقيقات مع زوجها و5 من الجاردات، وإخلاء سبيلهم بكفالة على ذمة القضية، لتحتل تلك المعلمة محركات البحث وتصبح تريند السوشيال ميديا.

معلمة الأحياء في مراكز الدروس الخصوصية

قررت نيابة العمرانية، والطالبية بالجيزة، إخلاء سبيل أسماء عماد الشهيرة بـ«مدرسة الاحياء» وزوجها، و٥ بودي جاردات بكفالة 15 ألف جنيه، بواقع 5 آلاف جنيه لكل من المعلمة وزوجها، و1000 جنيه لكل بودي جارد.

مواشي ضحايا مستريحين أسوان تعود إلى أصحابها في إدفو .. فيديوجراف

طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين وسبب إضافة رقم الهاتف.. الوزارة تمد فترة التسجيل .. فيديوجراف

وللمزيد حول قصة معلمة الأحياء في الجيزة واستعانتها بـ بودي جاردات داخل مراكز الدروس الخصوصية شاهد الفيديوجراف التالي: 

معلمة الاحياء بودي جاردات الجيزة الدروس الخصوصية مراكز الدروس الخصوصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

فرج عامر لـ اتحاد الكرة: خذوا العبرة من الأهلي والجزائر

موضوعات متعلقة

قمر الدم.. ظاهرة فلكية مذهلة يشاهدها سكان كوكب الأرض غدا.. فيديوجراف

ليفربول يحتفي بـ مؤمن زكريا بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديوجراف

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

أجمل فنانة مصرية.. لماذا اعتزلت جيهان نصر الفن رغم نجاحاتها المتتالية؟ فيديوجراف

5 ألقاب محلية وقارية .. أبرز أرقام كهربا مع الأهلي بعد انتهاء إعارته في تركيا "فيديوجراف"

جيفارا البديري .. حكاية مذيعة فلسطينية أبكت القلوب في جنازة شيرين أبوعاقلة "فيديوجراف"

مبروك عطية يطالب بتحريم الزواج في حالتين بقانون الأحوال الشخصية.. فيديوجراف

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

ترشيحاتنا

كبير مستشاري المبعوث الأمريكي: نقدر إعلان الحكومة المصرية زيادة مشاركة القطاع الخاص

شكلت سحابة سامة.. روسيا: أوكرانيا فجرت قذيفة تحتوي على طن نترات أمونيوم

«أنا عروسة جديدة وباكل عيش».. ماذا قالت معلمة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ "فيديوجراف"

افتتاح أعمال الجمعية العامة لكنائس الشرق الأوسط بوادي النطرون.. صور

التراث المعماري والأدلة البردية والأثرية| معالم مدينة الإسكندرية في العصر المتأخر.. الأربعاء

الحكومة: إعفاءات ضريبية مؤقتة للصناعات بالمدن الجديدة والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والنائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألقيا عهود الزواج أمام مُلحن.. هل أفسد الزفاف الأجنبي شرعية زواج فراج وبسنت

فوائد الكنتالوب للحامل في الشهور الأولى والأخيرة

بيبو وبشير.. مباراة الـ 6 - 1 الأكثر قسوة في نفوس الزملكاوية

بمشاركة وزيرة الهجرة .. جامعة بنى سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشر

فيديو

تفاصيل إخلاء سبيل طبيب القاهرة الجديدة بعد اعتداء أسرة مريضة عليه

تماثيل الكرنك تتحرك ليلا وغفوة أبو الهول تنذر بالهلاك.. حكايات أسطورية عن لعنة الفراعنة "فيديوجراف"

الطلب زاد عليه.. تداول فيديو جديد للمأذون الفرفوش خالد خليفة

الأرصاد تحذر من انخفاض جديد في درجات الحرارة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ