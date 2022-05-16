«أنا عروسة جديدة وباكل عيش».. ماذا قالت معلمة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ "فيديوجراف"

قصة معلمة الأحياء أثارت صورها ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيها عدد من الـ بودي جاردات يحيطون بالمعلمة، تطورات جديدة عقب مثولها للتحقيقات مع زوجها و5 من الجاردات، وإخلاء سبيلهم بكفالة على ذمة القضية، لتحتل تلك المعلمة محركات البحث وتصبح تريند السوشيال ميديا.

معلمة الأحياء في مراكز الدروس الخصوصية

قررت نيابة العمرانية، والطالبية بالجيزة، إخلاء سبيل أسماء عماد الشهيرة بـ«مدرسة الاحياء» وزوجها، و٥ بودي جاردات بكفالة 15 ألف جنيه، بواقع 5 آلاف جنيه لكل من المعلمة وزوجها، و1000 جنيه لكل بودي جارد.

وللمزيد حول قصة معلمة الأحياء في الجيزة واستعانتها بـ بودي جاردات داخل مراكز الدروس الخصوصية شاهد الفيديوجراف التالي: