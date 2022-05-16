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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب أكمل نجاتى: الاستثمار فى قطاع الإتصالات هو المستقبل الحقيقي

النائب أكمل نجاتى
النائب أكمل نجاتى ، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن الاستثمار فى الإتصالات هو المستقبل، منتقدا عدم الربط والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الإتصالات ومراكز الإبداع والابتكار التكنولوجية.

وأشار " نجاتى" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب علاء مصطفى و20 عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول “مراكز الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال”، إلى ضرورة العمل من أجل مواجهة التحديات المختلفة التي تجابه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

وأضاف أن مركز الإبداع التكنولوجى على سبيل المثال للأسف الشديد لا ترتبط برامجه   بالسوق حاليا، متسائلا: " أين الحكومة من احتضان الشباب الذين لديهم طاقات إبداعية تكنولوجية".

وقال :" للأسف الشديد عدم احتضان الشباب أصحاب الإبداع أدى إلى هجرة رواد الأعمال والمبدعين الى الخارج".

وتساءل أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن خطة وزارة الإتصالات فى مجال الذكاء الإصطناعى.

وتابع :" إذا أرادت الوزارة أن ترد علي الأسئلة فيكون ذلك بالأرقام ".

الاستثمار الاتصالات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الحكومة مراكز الابتكار والإبداع التكنولوجي

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