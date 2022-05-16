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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: تحدثت مع مديرة صندوق النقد بشأن دعم أوكرانيا وإعادة الإعمار

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه تحدث مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا حول الدعم المالي لبلاده.

وكتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر إنه ناقش مع جورجيفا الحاجة إلى الدعم المالي للاقتصاد الأوكراني. وأضاف أنه يتطلع إلى “مزيد من العمل المشترك المثمر في الحفاظ على الاستقرار المالي لأوكرانيا” .

ويأتي ذلك بعد شهر من حديث الاثنين عن الاستقرار الاقتصادي في أوكرانيا و"الاستعدادات لإعادة الإعمار بعد 

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الحرب"، وفقا لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي من زيلينسكي بتاريخ 17 أبريل.

وفي رد على منشور أبريل على تويتر، قالت جورجيفا إن "الدعم الاقتصادي المستمر من قبل شركاء أوكرانيا ضروري لوضع الأسس لإعادة بناء أوكرانيا تنافسية حديثة".

وشهد الاقتصاد الأوكراني وماليته تراجعا في الأشهر الأخيرة وسط الغزو الروسي والدعم اللاحق من الحلفاء الغربيين. فعلى سبيل المثال، أدى الحصار الذي تفرضه موسكو على الموانئ الأوكرانية إلى تعطيل طرق التجارة ووقف مصدر رئيسي لصادرات الغذاء العالمية.

زيلينسكي صندوق النقد أوكرانيا كريستالينا جورجيفا الدعم المالي

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