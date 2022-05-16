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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. جنازة والد ضياء عبد الخالق من مسجد الرحمة بعد صلاة الظهر

ضياء عبد الخالق
ضياء عبد الخالق

كشف الفنان ضياء عبدالخالق، أن صلاة الجنازة على والده  عبدالخالق حسن، الذي وافته المنية اليوم الإثنين، ستشيع جنازته غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الرحمه قبل كوبرى التونسى بطريق الأوتوستراد.

 

وفاة والد ضياء عبد الخالق :

 

وأعلن الفنان ضياء عبد الخالق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” عن وفاة والده .

وعلق ضياء عبد الخالق قائلاً : “ إنا لله و إنا إليه راجعون توفى اليوم والدى الحاج عبد الخالق حسن محمد سليم دعواتكم له بالرحمة والمغفرة جنات النعيم”.


واشتكى الفنان ضياء عبد الخالق من ضيق الحال والتجاهل، منتقدًا ما وصلت اليه العلاقات في الوسط الفني، وعدم دعوته لحضور المهرجانات السينمائية والفنية لفترات طويلة في مصر.

وقال الفنان ضياء عبد الخالق ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”:“مكنتش متخيل بعد الشكوي دي أنها تعمل ردود الأفعال العظيمة من جمهورى ومهتمي الصناعة والإعلام، ودي حاجة أسعدتني”.

وأضاف ضياء عبد الخالق، أنه على الرغم من أن الوضع لم يتغير إلا أن حالته المعنوية أصبحت أفضل بكثير، معقبا:" لقيت حب مكنتش أتخيله، وبشبه مهنة التمثيل بانه عامل يومية واللي عنده قدرة على الشغل بيلاقي فلوس يعيش، ولو مشتغلش يوم حياته بتروح".

ضياء عبد الخالق تشييع جثمان والد ضياء عبد الخالق غدا جثمان والد ضياء عبد الخالق مسجد الرحمة

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