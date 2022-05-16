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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يناشد الصحة علاج ابنه المصاب بضمور المخ

صدى البلد

ناشد عبد الرؤوف عزت فتحي صاحب الـ ٣٩ عاما في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة؛ لمساعدته في تكاليف العلاج ابنه المصاب بالضمور المخ والأعصاب. 

وقال عبد الرؤوف في رسالته: ابني 4 سنوات يعاني من ضمور في المخ والأعصاب منذ بداية ولادته، والدته تبكي ليل ونهار وتأمل أن تري ابنها مثل باقي الأطفال".

وتابع أنه يعمل بالأجر اليومي وزوجته تساعده في العمل بقش الأرز، ومستواه المادي غير ميسر ويعيش في منزل مليء بالحشرات من الداخل والزواحف والقوارض والثعابين وفي الشتاء عندما يتساقط المطر يكسون أنفسهم بالأكياس البلاستيكية.

 للتواصل مع القارئ من خلال رقم 01015681405


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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