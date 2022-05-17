جنة الطبيعة.. وادي جبال بسانت كاترين هدوء وطمأنينة وراحة بال.. شاهد

يطلق سكان سانت كاترين علي منطقة وادي جبال " جنة الطبيعة " ويحاولون الحفاظ عليها بيئيا بشتي الطرق لتظل عالم اخر بعيد عن التلوث والضوضاء ومتاعب الحياة .



فعلي مسافة سير ساعة من سانت كاترين ؛ تجد نفسك في حدائق عدن وهدوء لن تجده في مكان آخر من العالم.



يقول محمد جبلي حسن أحد الأدلة البدوية ومنظم رحلات سفاري أن وادي جبال يقصد عشاق الطبيعة والهدوء وعندنا يدخلونها يتمنوا الا يخرجوا منها ابدا من فرط جمال الطبيعة والحدائق الغناء من لوز وتوت وخوخ ومشمش وتفاح ولوز علاوة على الأعشاب الطبيعية التي تملأ الوادي بالعطر الفواح .يقول محمد عيد نائب رئيس مدينة سانت كاترين لشئون القبائل الخبير في سياحة السفاري أنه يوجد في وادي جبال ٩٠٠ حديقة وكان مصدر الزراعة في جنوب سيناء لما به من خيرات وكان مزارعي سانت كاترين يبيعون محاصيلهم من الخضراوات والفاكهة في منطقة " الملقاة " مشيرا إلي أن وادي جبال كان مسكن قبيلة الجبالية وكانت به الحياة والزراعة قبل السياحة .



وأضاف سليمان الجبالي الخبير في شئون مدينة سانت كاترين أن وادي جبال كان سلة غلال وغذاء جنوب سيناء قبل أن تعرف الزراعة في كل مدن جنوب سيناء وكانت تزرع فيه كل أنواع الفواكه من لوز وجوز وعين جمل وتوت من الأشجار العتيقة التي تجاوزت أعمارها ٤٠٠ سنة علاوة علي أشجار الزيتون و الكمثري و البرقوق .



ومن اعلي وادي جبال تري خليجي السويس و العقبة وتنتقل لقصر عباس باشا وباب الدنيا وباب الحياة .

وادي جبال جنة من الطبيعة في بقعة مباركة تأكل من مزارعها فاكهة الجنة من رمان وتفاح وعنب وتعيش هدوء لن تجده في مكان آخر .



وادي جبال

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