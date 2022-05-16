لميس الحديدي عن أغنية المستريح خلع: الأسوانية ناس زي السكر

علقت الاعلامية لميس الحديدي على أحد مقاطع الفيديو المتداولة لغنوة في أحد افراح أسوان على خلفية مستريح "إدفو" بعنوان "المستريح خلع" قائلة "والله أنتوا ناس زي السكر.. شعب أسوان ناس زي السكر وقلبي معاكم ويارب حقكم يرجع".

وتابعت لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية على شاشة ON: "صحيح المضوع صعب جداً بس أنا معجبة بفكرة أنكم تحولوا الوجع لغناء والنساء بترقص وتغني".

وأكملت لميس الحديدي: "مشكلتنا أننا مش بنتعلم كمصريين حيث تم القبض على أربعة مستريحين من مركز إدفو بأسوان وبيقولوا جمعوا مئات الملايين مايقارب المليار جنيه والقبض على آخر في الاسكندرية، ومفيش عوائد بنسبة 100% حتى الكبير في مسلسله تندر على أزمة المستريح المنتشرة في الآونة الأخيرة".