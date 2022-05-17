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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنوفية: اجتماع تنسيقي لمناقشة رفع كفاءة مستشفى بركة السبع العام

اجتماع تنسيقي
اجتماع تنسيقي

 

عقد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية اجتماع  تنسيقياً موسعا ، لمناقشة رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى بركة السبع العام ومناقشة التصور المبدئي لإنشاء مبنى خدمات الطوارئ الجديد المزمع إنشاؤه وفقاً لمعايير الاعتماد المصرية.

 

جاء ذلك الاجتماع بحضور أعضاء مجلس النواب؛ النائبة الدكتورة هناء سرور ، والنائب اللواء محمد موسى ، والنائبة الدكتورة شيرين طايل ، وكلاً من الدكتورة رشا خضر ، والدكتور أسامة الشلقاني وكيلا المديرية ، والدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية ، والدكتور أحمد الشايب مسئول ملف الاتصال السياسي بالمديرية ، و علا الغتمي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة ، وبحضور الدكتور محمد كامل القرشي مدير المستشفى ، والطاقم المعاون له من قيادات المستشفى ،  الدكتور محمد البلشي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المرضى ، و محمود عبد الدايم نائب رئيس مركز ومدينة بركة السبع ، والمهندس عماد العدوي أحد مؤسسي حملة شباب بركة السبع .

 

 بدأ الاجتماع بتقديم وكيل صحة المنوفية خالص الشكر والتقدير للحضور لتلبية الدعوة لبحث سبل تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمدينة بركة السبع، كما قام مدير المستشفى بتقديم عرض توضيحي عن مستشفى بركة السبع العام والخدمات التي تقدمها للمرضى والسعة الاستيعابية الحالية للمستشفى وأعداد القوى البشرية بها و  الرؤية الجديدة لإدارة المستشفى ومديرية الشئون الصحية لتطوير تلك الخدمات واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لرفع كفاءة المستشفى بجميع الأقسام .

 

كما تم أيضاً بحث سبل التعاون المتاحة لاتخاذ الإجراءات والتسهيلات اللازمة لإنشاء مبنى طوارئ جديد يضم أقسام الاستقبال وكافة خدمات الطوارئ وعمليات وداخلي ورعاية مركزة ووحدة الغسيل الكلوي والحروق والتجميل والعلاج الطبيعي.

 

أفاد وكيل صحة المنوفية بأنه قد تم وضع برنامج وظيفي جديد في إطار الخدمات الطبية التي سيتم تقديمها من خلال المبنى الجديد بما يتماشى مع المساحة التي تم التبرع بها من قِبَل ممثلي المجتمع المدني لإنشاء المبنى ، وتم تقديم البرنامج للوزارة لاعتماده ومتابعة المعايير التصميمية والهندسية للمبنى وفقاً للكود المصري في إنشاء المستشفيات وفقاً لمعايير الاعتماد المصرية، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع قطاع الرعاية العلاجية بالوزارة لاتخاذ اللازم خلال الفترة المقبلة، كذلك التنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة حال استكمال الرسوم التصميمية والهندسية لتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات لتنفيذ إنشاء المبنى الجديد.

 

وفي نفس السياق وجه وكيل صحة المنوفية مدير المستشفى باتخاذ اللازم نحو إحلال وتجديد أسرَّة الداخلي والرعاية المركزة وزيادة السعة الاستيعابية للمستشفى، كذلك زيادة التجهيزات بقسم الطوارئ ارتقاءً بكافة خدمات الطوارئ التي يتم تقديمها بالمستشفى.

 

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