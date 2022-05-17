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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه تشوق عملاءها لـ"لإكوينوكس الكهربائية" في 30 ثانية.. فيديو

إكوينوكس
إكوينوكس

 

حضرت "شيفروليه" مفاجأة لعملائها في يناير الماضي مع إعلانها عن نسخ كهربائية خالصة من سيارات بليزر و إكوينوكس، كما شاركت الجماهير بصور من Equinox EV الجديدة ، بما في ذلك تصوير المقصورة الداخلية الرقمية، الآن ، طرحت شيفروليه مقطع فيديو دعائي قصير يكشف أكثر عن لوحة العدادات.

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، يبدأ الفيديو بشارة شيفروليه الشهيرة وتحتها الكرة الأرضية، ثم تتحول علامة شيفروليه تدريجيا إلى شكل فتحات التهوية والتحكم في المناخ التي تتخذ شكلا دائريا على غرار التوربينات في زوايا لوحة العدادات، مع كلمة  "شيفروليه إكوينوكس الكهربائية بالكامل"، تنتقل اللقطات إلى الكونسول الوسطي، لتجد حامل أكواب كبير مع مجموعة من عناصر التحكم في أسفل لوحة العدادات لوحة لا تراها من أول وهلة،  نرى قرصًا دائريًا به أزرار في المنتصف ؛ تصميم مشترك مع كل سيارات شيفروليه ويجب أن يكون مألوفًا للمشترين.

إكوينوكس

يتبين من الفيديو التشويقي، أن نعلم أن سيارة Equinox EV الموجودة في هذا الفيديو لم تقطع 48000 ميل كما هو مكتوب على لوحة العدادات، هذا لأنها ليست مركبة حقيقية ولكن فقط محاكاة بالحاسوب. تؤكد المحاكاة الحاسوبية الدقيقة أيضًا على أن تاريخ الإطلاق المتوقع لـ Equinox EV لن يكون قبل خريف 2023 لفئة شيفروليه إكوينوكس RS ، مما يعني أنه لا يزال أمام محبي شيفروليه أكثر من عام قبل أن يصل نموذج الإنتاج إلى الوكلاء. بينما لن يصل طراز شيفروليه إكوينوكس LT حتى عام 2024.

شيفروليه Equinox EV بليزر إكوينوكس

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