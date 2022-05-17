التأمين الصحي الشامل: انطلاق المنظومة رسميا لمحافظة الإسماعيلية خلال الأسابيع القادمة

قال الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إن مصر خلال تلك الفترة تشهد تاريخا جديدا غير مسبوق للصحة فى مصر، حيث إن حجم إستثمارات الدولة فى هذا القطاع تقدر بمليارات شبه يومية على الأنظمة الصحية.

وأضاف “صادق”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بصحة المواطن اولا، ثم حمايته من تداعيات المرض فيما يخص الفقر وغيره، وهذا كان الغرض الرئيسي لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث إن هذا النظام الفرق بينه وبين قوانين التأمين الصحي السابقين هو أن جميع المواطنين بدون تمييز يكونوا تحت مظلة واحدة.

وأوضح أن هذا النظام موجود فى محافظتي بور سعيد والأقصر، وجميع موظفيهما أصبح لديهم منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وسيتم الانطلاق الرسمي لمحافظة الإسماعيلية خلال الأسابيع القادمة.

وأشار إلى أن هذا النظام يعتمد على ما يطلق عليه طبيب الأسرة، ووجود وحدة رعاية أولية موجودة فى كل قرية وكل مركز بالمحافظتين، وعندما يشعر أى مواطن بأي تعب يذهب أولا إلى طبيب الأسرة الخاص به.