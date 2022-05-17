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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن ندفع بالروبل.. فنلندا تتوقع وقف روسيا إمدادات الغاز إليها

فنلندا تتوقع وقف
فنلندا تتوقع وقف روسيا لـ واردات الغاز إليها

كشفت فنلندا اليوم، الثلاثاء، عن توقعاتها بأن توقف روسيا واردات الغاز إليها، مؤكدة أنها لن تدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي.

وقالت شركة غازوم الفنلندية، المملوكة للدولة، اليوم الثلاثاء، إنها ستحيل نزاعها بشأن مدفوعات الروبل مع شركة غازبروم إكسبورت الروسية إلى إجراءات التحكيم.

وقالت غازوم إنها لن تقبل طلب شركة غازبروم إكسبورت بالدفع بالروبل مقابل إمدادات الغاز إلى فنلندا، وبالتالي تتوقع توقف تدفق الغاز إلى فنلندا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية،  أنه تم استدعاء السفير الفنلندي لدى روسيا، أنتي هيلانتر، حيث تم تقديم له مذكرة احتجاج على طرد موظفي السفارة الروسية.


وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم الاحتجاج بشدة لرئيس البعثة الدبلوماسية فيما يتعلق بالطرد غير المبرر من فنلندا لاثنين من موظفي السفارة الروسية في هلسنكي، كجزء من حملة عقوبات الاتحاد الأوروبي المناهضة لروسيا، وكذلك مسار المواجهة الفنلندي تجاه روسيا، بما في ذلك توريد أسلحة لنظام كييف والتستر على جرائم النازيين الأوكرانيين ضد السكان المدنيين في دونباس وأوكرانيا".

وأضاف البيان: "اتخذ الجانب الروسي قرارًا بشأن عدم مقبولية إقامة أثنين من موظفي السفارة الفنلندية في روسيا".

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