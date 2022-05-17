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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطلوب مصريون.. إعلان وظائف يثير الجدل في السعودية ووزارة البيئة والمياه ترد

السعودية
السعودية

تسبب تعميم متداول يحمل اسم مكتب مدير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر ، امتعاضا واستياء كبيرين واستغرابا بين المغردين السعوديين، بعد أن تضمن إعلانا يتضمن رغبة «الجانب السعودي» -حسب التعميم- التعاقد مع 207 من الفنيين والأخصائيين البيطريين من حملة الماجستير والدكتوراه من المصريين. وفقا لصحيفة عكاظ.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية؛ فأن التعميم الذي أشار إلى تلقي الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية برقية من وكيل وزارة  البيئة والمياه والزراعة في السعودية، أشعل موجة سخط كبيرة بين أوساط الكثير من المغردين السعوديين الذين وقفوا وقفة واحدة معبرين عن استيائهم من موقف الوزارة الذي تجاهل وجود سعوديين مؤهلين بحسب ما تفاعل معه المغردون.

 

وجاء انتشار التعميم كالنار في الهشيم، بعد أن أرفقه مغرد مصري عبر حسابه في «تويتر»، لتنهال عليه الردود التي أشعلت موقع «تويتر» على مدى اليومين الماضيين، إذ كان من أبرز الردود على التغريدة، تعليق الطبيب البيطري السعودي عزام الصالحي بقوله: «يؤسفني أن أرى مثل هذا الخبر وأنا طبيب بيطري سعودي عاطل عن العمل منذ ثلاث سنوات، لكن الله كريم».

وتعقيبا عليه، علّق الحساب الرسمي للرد على المستفيدين من خدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، على تغريدة الطبيب عزام بقوله: «عزيزنا الطبيب عزام، نحيطكم علماً بأن الوزارة تعلن عن وظائف الأطباء البيطرين (للسعوديين) بشكل دوري على موقعها الإلكتروني وكان آخرها بتاريخ 1443/3/15، كما نحيطكم بأنه خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن وظائف جديدة»، مختتمة التغريدة بأمنياتها بدوام التوفيق، كاشفة الشروط والضوابط المطلوبة وآلية التقديم على الوظائف عبر الرابط التالي: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/Employment%2022.aspx

ويقود الرابط إلى صفحة الإعلان في وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن الشواغر الوظيفية للأطباء البيطريين السعوديين وشروط التوظيف والأفرع ذات الاحتياج الوظيفي.

من جانبها، أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بياناً توضيحياً جاء فيه: «إشارة إلى ما تم تداوله في بعض حسابات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان عن توفر وظائف بيطرية لحملة الماجستير والدكتواره في عدد من التخصصات الدقيقة بنظام العقود من جمهورية مصر العربية، وأحقية السعوديين بهذه الفرصة، توضح الوزارة أن الوظائف المذكورة أعلاه لحملة شهادة الماجستير والدكتوراه في تخصصات دقيقة لسد الفجوات في مجالات الطب البيطري ومكافحة الأوبئة، وذلك تماشياً مع ما يشهده قطاع الثروة الحيوانية من تنامي سريع في المجال، وحاجته للخبرات في مختلف التخصصات الدقيقة التي تنعكس إيجاباً على المستهلك».

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بشأن تبادل الخبرات، مؤكدة أن جميع الوظائف المطروحة على الموقع يتم الإعلان عنها بعد موافقة الجهات ذات العلاقة وفقاً لمتطلبات سوق العمل داخل المملكة.

وذكرت الوزارة في بيانها، أنها تعلن بشكل دوري عن الوظائف البيطرية للسعوديين والتي كان آخرها بتاريخ 15/ 3/ 1443هـ، كما أنها ستعلن في القريب العاجل عند عدد من الوظائف البيطرية للسعوديين من حملة شهادة البكالوريوس على موقها الإلكتروني. 

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