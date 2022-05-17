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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخريب واتلاف..

أحمد موسى: اللي بيحصل في ممشى أهل مصر بيخليني ازعل

احمد موسى
احمد موسى

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، صورا لأعمال التخريب في ممشى أهل مصر.

واستنكر أحمد موسى، أعمال التخريب والإتلاف في ممشى أهل مصر، قائلا :"ليه كده، وعيب وحرام، وهذا مال عام، وكل معمول علشانك ومش علشان التخريب والتكسير".

وأضاف أحمد موسى: “في ناس بتاخد لمبات الإضاءة والكشافات اللي موجودة في الأرض.. ليه مش عايزين حاجة حلوة في مصر، وليه يحصل كل ده في حاجة بتاعتك”.

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي: “اللي بيحصل ده بيخليني ازعل ومين يعبث في ممشى أهل مصر”.
 

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