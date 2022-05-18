رسميا.. السويد وفنلندا تقدمان طلب الانضمام إلى الناتو اليوم

يسلم سفيرا فنلندا والسويد لدى الناتو كلاوس كورهونين وأكسيل ويرنهوف طلبا رسميا إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء، للانضمام إلى الحلف.

وقالت البعثة الفنلندية لدى حلف الناتو في بيان لها إنه سيتم "تقديم طلب العضوية إلى الأمين العام ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (6.00 بالتوقيت العالمي)".

يأتي ذلك بعدما أعلنت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفنلندي، أنه يجب على فنلندا التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بهدف إيجاد توازن جديد للعلاقات مع روسيا.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن عضوية الناتو ستغير بشكل كبير، علاقات فنلندا وفرص التعاون مع روسيا، مؤكدة أنه "تحت أي ظرف من الظروف، ستظل العلاقات مع روسيا مسألة وطنية رئيسية لفنلندا".

وكانت السويد أعلنت رسميا أنها ستحذو حذو فنلندا في السعي للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعلنت فنلندا، الأحد، أنها ستتقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو، كنتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رئيس فنلندا سولي نينيستو "هذا يوم تاريخي.. نحن نعيش في حقبة جديدة.. سيتم توفير الأمن لنا، وسنوفره للآخرين".

وتابع الرئيس الفنلندي "لقد قيل في السويد منذ فترة طويلة إن قضايا فنلندا هي قضايانا، ويمكن للمرء أن يقول أن قضاياهما تخصنا".

فيما رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الخطوة قائلا إن روسيا بحاجة إلى أن تولي اهتماما أكثر بشأن خطط الناتو لزيادة نفوذه العالمي، في إشارة لقرار فنلندا والسويد الانضمام إلى الحلف.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن تدعم بقوة جهود فنلندا والسويد للانضمام لحلف الناتو، معربا عن مواصلة تعزيز أمن الجناح الشرقي للحلف.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي، أن واشنطن فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا وستواصل الضغوط، لافتا إلى أن أعضاء حلف الناتو مجتمعون على دعم أوكرانيا.