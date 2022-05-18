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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب عقوبات الغرب.. روسيا تعلن التغلب علي أسوأ صدمة اقتصادية

روسيا
روسيا

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الروسي تغلب على الصدمة الأولى من العقوبات التي فرضها الغرب. 

وحسب “روسيا اليوم” قال سيلوانوف إنه لن يكون من السهل تجاوز القيود، لكن السياسة المالية وسياسة الميزانية الحكيمة ستسمح للبلاد بمقاومة هذه القيود والحفاظ على السيادة المالية.

وقال: “الاقتصاد لا يمكن أن يتجاهل نظام العقوبات، لكنه لن يكون قاسيا كما لو لم تتخذ الحكومة تدابير الدعم المناسبة، مضيفا: “نعتقد أن الصدمة الأولى قد مرت. على الرغم من أن كل حزم العقوبات هذه لا تزال قيد الإعداد”.

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وأضاف أنه من أجل الاستقرار المالي، اتخذت الحكومة عددًا من الخطوات، بما في ذلك إزالة القيود التي تم تقديمها في البداية كاستجابة طارئة للعقوبات.

وأعرب عن ثقته في أن سياسات موسكو النقدية والمتعلقة بالميزانية ستسمح لروسيا “بمواصلة تحمل أي قيود”.

روسيا موسكو الاقتصاد الروسي

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