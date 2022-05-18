الشوط الأول.. البنك يفرض التعادل السلبي أمام الأهلي في الدوري

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي احداث الشوط الأول أمام البنك الاهلي بالتعادل السلبي ،ضمن منافسات الجولة 19 من دوري WE المصري.

بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين ولم ينتظر اللاعبون فترة جس النبض ، وضغط الأهلى بقوة من الدقيقة الأولى وفى الدقيقة 8 تسديدة من محمود وحيد من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي تصدى لها حارس المرمى بنجاح

وفى الدقيقة التاسعة تسنح فرصة حقيقية للمارد الأحمر عندما مر بيرسى تاو ومرر الكرة لأفشة على حدود منطقة الجزاء الذى قام بتسديد كرة قوية خارج المرمى .

وفى الدقيقة 11 يتسلم محمد شريف كرة من داخل المنطقة يسددها قوية خارج المرمى

ينشط لاعبو البنك الأهلى في الربع ساعة الثانية من اللقاء وفى الدقيقة 16 يسدد احمد سعيد كرة قوية يتصدى لها محمد الشناوى حارس الأهلى ببراعة

بعدها بدقيقة يقوم محمد دبش مدافع البنك الأهلى بعرضية متقنة على رأس كريم بامبو مهاجم الفريق الذى يسددها في يد محمد الشناوى ، يستمر ضغط لاعبو البنك الأهلى وفى الدقيقة 20 ومن كرة عرضية يلعبه أحمد ياسين مدافع البنك برأسه مرت بجوار القائم الأيسر .

يحاول بعدها لاعبو الأهلى امتلاك الكرة لتهدئة حماس لاعبى البنك الأهلى ، في الوقت الذى استمر فيه لاعبو البنك الأهلى في غزواتهم على مرمى محمد الشناوى الذى نجح في التصدي لكل كرات البنك بجدارة .

وأشهر الحكم أمين عمر الكارت الأحمر في وجة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، خلال اللقاء المقام بين المارد الأحمر والبنك الأهلي .

وجاء الطرد في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول بعد اعتراض عبدالحفيظ على الحكم، عند ذهابه لمشاهدة صحة هدف الأهلي الأول في VAR.

ولغى أمين عمر الهدف الذي سجله محمود وحيد في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعد عدم تثبيت الكرة من رامي ربيعة أثناء لعبه الكرة الثابته قبل الهدف مباشرة.وجاء الطرد في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول بعد اعتراض عبدالحفيظ على الحكم، عند ذهابه لمشاهدة صحة هدف الأهلي الأول في VAR.

ولغى أمين عمر الهدف الذي سجله محمود وحيد في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعد عدم تثبيت الكرة من رامي ربيعة أثناء لعبه الكرة الثابته قبل الهدف مباشرة.وجاء الطرد في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول بعد اعتراض عبدالحفيظ على الحكم، عند ذهابه لمشاهدة صحة هدف الأهلي الأول في VAR.

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