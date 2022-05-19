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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القاهرة السينمائي ينظم حفل استقبال على هامش مهرجان كان بحضور حسين فهمي

حسين فهمي
حسين فهمي

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تنظيم حفل استقبال خاص على هامش فعاليات الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، بحضور عربي ودولي لصناع الأفلام والصحافيين والنقاد.

ومن المنتظر ان يشهد الحفل حضور رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، مدير المهرجان المخرج أمير رمسيس، ومدير المكتب الفني أندرو محسن للإعلان عن تفاصيل دورة ٢٠٢٢، والتي تعد الأولى بالهيكل الإداري الحالي، يتم الكشف فيها لضيوف المهرجان الفرنسي الشهير عن تفاصيل خطة الدورة 44  لمهرجان العاصمة المصرية.

وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة بالمشاركة في فعاليات دورته الـ 44 التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية، ابتداءً من 15 مايو الجاري، على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم حتى موعد أقصاه  15 أغسطس، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

 

حول مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في فرنسا (FIAPF).

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