مصر صدرت حديد بقيمة 335 مليون دولار في الربع الأول من 2022

ارتفعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب لتسجل 343 مليون دولار خلال الربع الاول “يناير -مارس” 2022 في مقابل 335 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 مسجلا نموا بنسبة 2% .

وأشار تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات الذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، استقرار صادرات الحديد الصب والصلب خلال مارس عند 143 مليون دولار.

وصدرت مصر حديد صب وصلب إلى 57 دولة خلال الفترة من “يناير- مارس 2022″، منهم 16دولة لم يتم التصدير إليهم خلال نفس الفترة من العام الماضي وهم “الكويت، ليبيريا، سلطنة عمان، جيبوتي، الجبل الأسود، انجولا وكاببندا، اثيوبيا، فرنسا، بلغاريا، ريونيون، فنلندا، كرواتيا، اسرائيل، بنين، كوستاريكا، فلسطين”.