أعراض تدل على الإصابة بـ السكر .. إليك أفضل الأعشاب لعلاجه بجانب الدواء

يحدث مرض السكري عندما لا يفرز البنكرياس الأنسولين الضروري

هناك عدد من الأعراض التي تظهر في بدايات مرض السكري

الكركم عنصر نشط يساعد على خفض نسبة السكر في الدم

يحدث مرض السكري عندما لا يفرز البنكرياس الأنسولين الضروري لتنظيم السكر في الدم ، ويؤدي هذا النقص إلى ظهور مرض السكري، ما هي الأعراض المبكرة لمرض السكري وكيف يمكن الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر عنه. داء السكري المبكر



وفقا لما نشره موقع هيلثي يعتبر مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً في هذا العصر نتيجة عوامل متعددة أهمها نمط الحياة غير الصحي، من المهم في هذا المرض معرفة الأعراض في مرحلة مبكرة ، لأن ذلك يساعد على علاجه ووقف تطوره.



ما هو مرض السكر؟

وهي حالة مرضية ناتجة عن زيادة نسبة السكر في الدم نتيجة فشل البنكرياس في أداء وظيفته في إفراز الأنسولين الذي يعمل على تحقيق التوازن الكامل للسكر في الدم.



الأعراض المبكرة لمرض السكري:



هناك عدد من الأعراض التي تظهر في بدايات مرض السكري والتي يجب عليك ملاحظتها لأن ملاحظة هذه الأعراض مبكرًا سيساعدك كثيرًا في التعافي السريع منه.



الجوع الشديد

هل تشعر بالجوع الشديد بشكل غير عادي؟ هل أكلت مؤخرًا وما زلت جائعًا؟

هل تشعر أن شهيتك مفتوحة وأنك ترغب دائمًا في تناول الطعام؟ إذا كان عليك توخي الحذر ، فهذا هو أول مؤشر أو مؤشر على ظهور مرض السكري.



كثرة التبول:

هل تذهب إلى الحمام للتبول بكثرة ، وهل تستيقظ بالليل للتبول أكثر من مرة؟

نعم ، يتبول مرضى السكر أكثر من المعتاد لأن الكلى تعمل على إفراز السكر الزائد من الجسم عن طريق البول وبالتالي إنتاج هذه الظاهرة.



العطش الشديد:

هذا أمر طبيعي لأنه عندما يفرز الجسم كمية كبيرة من السوائل عن طريق التبول ، فإنه سيحتاج إلى استبدالها.

ولكن مع كل هذا سيصاحبها شعور بالعطش.



رؤية ضبابية

هل تشعر أحيانًا برؤية ضبابية أو غير واضحة؟

يتسبب مرض السكري في نقص السوائل في الجسم ، وهذا يؤثر سلبًا على بعض أجزاء الجسم ووظائفه.

يؤدي نقص السوائل إلى تورم قرنية العين وتشوش الرؤية وقلة الوضوح.



التعب والإرهاق:

يعد الشعور بالتعب والتعب المستمر دون بذل الكثير من الجهد من علامات الإصابة بمرض السكري.



وخز وخدر:

يؤدي وجود السكر في الدم بكثافة عالية إلى تقليل تدفق الدم إلى بعض الأعصاب ، مثل الأعصاب في أطراف اليدين والقدمين.

يؤدي هذا النقص إلى الشعور بوخز أو تنميل في أطراف اليدين والساقين.



الأعشاب التي يمكن أن تقلل من نسبة السكر في الدم

1. الحلبة: بذورها غنية بالمعادن والفيتامينات والكالسيوم والحديد والبروتينات. يساعد في السيطرة على السكر وإفراز الأنسولين تحتوي البذور على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان والتي تساعد في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات والسكر.

كيف تستهلك :يمكنك نقع 1-2 ملاعق كبيرة من بذور الحلبة في كوب من الماء طوال الليل. امضغ البذور واشرب الماء في صباح اليوم التالي على معدة فارغة.

يمكن إضافة أوراق الحلبة في الخضار.

يمكن تحميص البذور جافة لإضافتها إلى تحضير الطعام.

يمكن أن تنبت البذور للسلطات.



2. الأوريجانو : بسبب

احتوائه على نسبة عالية من الجليكوسيدات والفلافونويد والبوليفينول ، يساعد الأوريجانو على خفض مستويات السكر في الدم. يساعد في زيادة مستوى الأنسولين في الجسم أيضًا. كيف تستهلك:

في الشكل المجفف ، يمكن إضافة الزعتر في السلطات أو الشوربات أو غيرها من الأطباق.

يمكن إضافة الأعشاب الطازجة في الماء المغلي ، واتركها تنقع لمدة 5 دقائق ، ثم صفيها واشربها كشاي في الصباح.

يمكنك مضغ 5-6 أوراق من الأوريجانو بانتظام.



3. أوراق الكاري : هي الأوراق العطرية المستخدمة بكثرة في تحضيرات الطهي يساعد في خفض مستويات السكر في الدم ويعزز التمثيل الغذائي للكربوهيدرات.

كيف تستهلك : يمكن مضغ أوراق الكاري كل يوم على معدة فارغة أو يمكن استخدامها في تحضير الطعام في المطبخ.

4. الصبار : عشبة سحرية لا تتحكم فقط في مرض السكري ولكنها أثبتت فائدتها في علاج أمراض أخرى.

كيف تستهلك : يمكنك تحضير عصير الصبار عن طريق إضافة ملعقتين صغيرتين من جل الصبار في كوب من الماء وشربه مرتين في اليوم.

5. الكركم : الكركمين ، وهو عنصر نشط في الكركم ، يساعد على خفض نسبة السكر في الدم ، وتحسين وظيفة خلايا بيتا وأكسدة الأحماض الدهنية ، مما يثبت أنه عنصر معجزة لمكافحة المرض.

كيف تستهلك :يمكن استخدام مسحوق الكركم في طهي الطعام أو مزجه في العصائر.

يمكن تناول كبسولات الكركمين مرتين يوميًا قبل الوجبات.



6. القرنفل :تستخدم كمكون رئيسي لعلاج الأمراض المختلفة. تساعد هذه التوابل أيضًا في استقرار مستويات السكر في الدم.

كيف تستهلك :يمكن استخدام القرنفل في أطباق الطهي.

طحن القرنفل بقسوة وإضافته إلى كوب من الماء المغلي. اتركه يغلي لمدة 10 دقائق. صفي السائل وشربه دافئًا.



7. الزنجبيل : هو عنصر نشط موجود في الزنجبيل وهو دواء شائع للتحكم في السكر في الأيورفيدا. يزيد من إفراز الأنسولين في البنكرياس.

كيف تستهلك : يمكن استخدام الزنجبيل لتحضير شاي الزنجبيل أو يمكن مضغه في شكله الخام يوميًا.