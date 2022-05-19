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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الإستونية هاتفيا ملفات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية
وزير الخارجية

 تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيا من نظيرته الإستونية إيفا ماريا ليميتس، حيث جرى تناول سُبل دفع ملفات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن الوزيرين أعربا عن تطلعهما لاستمرار تطوير العلاقات على جميع المستويات، لاسيما فيما يتعلق بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة على ضوء الخبرة الاستونية المتميزة في هذا المجال؛ وذلك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف متحدث الخارجية أن الاتصال الهاتفي تناول - أيضاً - عدداً من الملفات الدولية والإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وتداعياتها.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية مواصلة التشاور بين البلديّن حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك في إطار استضافة مصر ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

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