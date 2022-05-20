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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس G-Class الأنيقة تتحول لـ بيك أب .. تعديلات مميزة |صور

مرسيدس G-Classالانيقة
مرسيدس G-Classالانيقة تتحول لـ بيك أب .. تعديلات مميزة

تواصل شركة برابوس الالمانية صاحبة التعديلات المميزة في عالم السيارات، من تعزيز تواجدها داخل هذا المجال، بعد أن اضافت لمساتها الساحرة والمميزة للنسخة العملاقة مرسيدس  G-Class، لتتحول إلى احد وحوش الطرق الوعرة من فئة البيك اب.

مرسيدس  G-Class الانيقة تتحول لـ بيك أب .. تعديلات مميزة 

مرسيدس  G-Classالانيقة تتحول لـ بيك أب .. تعديلات مميزة 

اعتمدت برابوس على السيارة مرسيدس  G-Classمن طرازات W 463 لتظهر في ثوب جديد حاملة للقب 900 XLP من برابوس، حيث دعمت السيارة ببعض الترقيات المميزة ابرزها الجنوط الرياضية الفولاية والتي تجمع بين الاسود والاحمر.

مرسيدس  G-Classالانيقة تتحول لـ بيك أب .. تعديلات مميزة 

كما تمتعت السيارة المعدلة بعجلات رياضية ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها افضلية التعامل على الطرق الوعرة، مع قاعدة عجلات ممتدة بمقدار 50سم، مع تحويل السيارة إلى فئة البيك اب بزيادة قدرها 68.9 سم عن النسخة القياسية من مرسيدس.

مرسيدس  G-Classالانيقة تتحول لـ بيك أب .. تعديلات مميزة 

وحصلت السيارة ايضا على شبكة علوية صلبة ناحية السقف تمتد للناحية الخلفية، مع عتبات جانبية لسهولة صعود المقصورة، ودعامات للاقواس الخاصة بالاطارات، وغطاء محرك برابوس، مع حزمة ضوئية سواء كانت بالناحية الامامية العادية، أو الجزء العلوي.

مرسيدس  G-Classالانيقة تتحول لـ بيك أب .. تعديلات مميزة 

ودعمت السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات برابوس900  روكيت V8، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 900 حصان عند 6200 دورة في الدقيقة، و عزم اقصى للدوران يبلغ 1250 نيوتن متر عند 2900 دورة في الدقيقة.

مرسيدس  G-Classالانيقة تتحول لـ بيك أب .. تعديلات مميزة 

وبهذه القدرات الفنية تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 210 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4.4 ثانية فقط. 

مرسيدس  G-Classالانيقة تتحول لـ بيك أب .. تعديلات مميزة 
مرسيدس G-CLASS بيك اب تعديلات مميزة مرسيدس G-Class برابوس

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