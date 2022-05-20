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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل ما لا تعرفه عن المفاصل الصدفية

صدى البلد

يتطور التهاب المفاصل الصدفي لدى الأشخاص الذين يعانون من الصدفية ، وهو مرض جلدي مؤلم ومثير للحكة ويسبب بقع متقشرة على أجزاء مختلفة من الجسم.

 تتشابه العديد من أعراض التهاب المفاصل الصدفي مع أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي وقد تظهر إما قبل أو بعد ظهور الصدفية وفقا لـ hindustan

 

التهاب المفاصل الصدفي هو أحد أمراض المناعة الذاتية، يحدث عندما يهاجم جهاز المناعة في جسمك عن طريق الخطأ الأنسجة السليمة، وغالبًا ما يكون له تأثير سلبي على جلدك ومفاصلك ، مما يسبب التورم والتصلب والألم. ومع مرور الوقت ، إذا لم يتم علاج الالتهاب يمكن أن يتلف المفاصل والأنسجة، ويؤثر على الرجال والنساء على حد سواء. 

 

اعراض التهاب المفاصل الصدفي

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الصدفي من تورم مؤلم في أصابع اليدين والقدمين.

التغييرات في الأظافر: قد تجد تنقير الأظافر أو ظهور ثقوب في أظافرك يعد التشوه ، وتغير اللون ، والسمك ، وفصل طبقة الظفر من التغيرات الأخرى في الظفر.

بقع متقشرة على المرفقين والركبتين: يمكن أن يكون التهاب المفاصل الصدفي سببًا في ظهور بقع حمراء ومؤلمة ومسببة للحكة أو تراكم خلايا الجلد الميتة على الجسم.

 يظهر هذا بشكل عام على الركبتين والمرفقين وفروة الرأس.

ألم واحمرار في العين: قد تصاب بالتهاب في العين ، وخاصة في الطبقة الوسطى من العين ، وهي حالة تعرف باسم التهاب القزحية.

 يؤدي التهاب المفاصل الصدفي إلى ظهور أعراض إضافية في الرؤية ، بما في ذلك ألم العين والاحمرار وتشوش الرؤية. يمكن أن يؤدي التأخير في علاج التهاب العين إلى فقدان البصر.

آلام المفاصل وتيبسها: يسبب التهاب المفاصل الصدفي ألمًا خفيفًا إلى شديدًا وتيبسًا في المفاصل. يمكن أن تزداد هذه الحالة سوءًا إذا لم يتم السيطرة على المرض.

مشاكل المعدة: يمكن أن يكون هذا المرض المناعي الذاتي سببًا للالتهاب في الجهاز الهضمي.

 يصاب العديد من الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الصدفي أيضًا بمرض التهاب الأمعاء.

   

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