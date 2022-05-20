استشاري الحالات الحرجة بلندن: جدري القرود ينتقل عن طريق الجلد والرذاذ

كشف الدكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجة في لندن، تفاصيل ما تردد عن انتشار فيروس جدري القرود في بريطانيا.

وقال سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي"،:"هذا الفيروس ينتشر بين القرود والفئران والسناجب وقد ينتقل عن طريق الجلد أو الأغشية المخاطية أو الرذاذ مع الجهاز التنفسي وهذه نفس طريقة انتقاله بين البشر".

وأوضح:" هذا الفيروس بدأ ينتشر منذ فترة وتم اكتشاف 9 حالات مؤكدة وفي كثير من الدول هناك حالات، مؤكدا أنه لا يوجد علاج لهذا الفيروس وهو ليس خطير والحالات تتحسن بشكل تلقائي بعد فترة .

وأشار إلي أنه أعراضه تتمثل في حرارة ورعشة وإعياء وبعد أيام يظهر طفح جلدي من اليوم الأول إلى الخامس يبدأ في الوجه وبعدها ينشر إلى الجسم وقد ينتشر إلى الأجهزة التناسلية".