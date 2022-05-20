بتصميم مستقبلي .. مرسيدس فيجن AMG الاختبارية تكشف نفسها .. صور

في ظل تركيزها على انتاج السيارات الفاخرة والقوية للتربع على عرش صناعة السيارات العالمية، تستمر مرسيدس بالكشف عن سيارات اختبارية مذهلة جديدة، آخرهم سيارة فيجن AMG التي تمهد لسيارة سيدان كهربائية خارقة من قسم AMG خلال الأعوام القادمة.
تعتبر السيارة مبنية على منصة AMG-EAالكهربائية الجديدة كلياً لقسم AMG، وسيأتي أول موديل إنتاجي مبني على المنصة في 2025، ومن المتوقع انتقال معظم ملامح هذه السيارة الاختبارية للموديل الإنتاجي بدون اختلافات جذرية، ولكن موعد طرح هذا الموديل غير محدد بعد.
وتتميز السيارة بالجمع بين التصميم الرياضي الرشيق والمقصورة الداخلية الرحبة نسبياً، مقارنة بالسيارات المنافسة في هذه الفئة، حيث يزيد طول السيارة بـ 5.7 إنش عن بورشة تايكان.
وستتوفر السيارة بجنوط 22 إنش عملاقة ورفارف واسعة جذابة، ولم تكشف مرسيدس عن أرقام الأداء للوقت الحالي، ولكن أكدت أنها تصنع المحرك من الصفر تماماً، ونتوقع معدلات أداء مذهلة لا شك، بمدى يتعدى 1000 كيلومتر لكل شحنة.
من المتوقع أن تكشف مرسيدس عن المزيد من السيارات الاختبارية الفريدة من نوعها التي تأتي بتصميمات مجنونة وفريدة من أسمها تحت علامة من مرسيدس AMGوذلك في ظل تجهيز العلامة للانتقال المحوري للمحركات الكهربائية خلال نهاية العقد الجاري.