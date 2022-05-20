بتصميم مستقبلي .. مرسيدس فيجن AMG الاختبارية تكشف نفسها .. صور

في ظل تركيزها على انتاج السيارات الفاخرة والقوية للتربع على عرش صناعة السيارات العالمية، تستمر مرسيدس بالكشف عن سيارات اختبارية مذهلة جديدة، آخرهم سيارة فيجن AMG التي تمهد لسيارة سيدان كهربائية خارقة من قسم AMG خلال الأعوام القادمة.

بتصميم مستقبلي.. مرسيدس فيجن AMG الاختبارية تكشف نفسها

تعتبر السيارة مبنية على منصة AMG-EAالكهربائية الجديدة كلياً لقسم AMG، وسيأتي أول موديل إنتاجي مبني على المنصة في 2025، ومن المتوقع انتقال معظم ملامح هذه السيارة الاختبارية للموديل الإنتاجي بدون اختلافات جذرية، ولكن موعد طرح هذا الموديل غير محدد بعد.

بتصميم مستقبلي.. مرسيدس فيجن AMG الاختبارية تكشف نفسها

وتتميز السيارة بالجمع بين التصميم الرياضي الرشيق والمقصورة الداخلية الرحبة نسبياً، مقارنة بالسيارات المنافسة في هذه الفئة، حيث يزيد طول السيارة بـ 5.7 إنش عن بورشة تايكان.

بتصميم مستقبلي.. مرسيدس فيجن AMG الاختبارية تكشف نفسها

وستتوفر السيارة بجنوط 22 إنش عملاقة ورفارف واسعة جذابة، ولم تكشف مرسيدس عن أرقام الأداء للوقت الحالي، ولكن أكدت أنها تصنع المحرك من الصفر تماماً، ونتوقع معدلات أداء مذهلة لا شك، بمدى يتعدى 1000 كيلومتر لكل شحنة.

بتصميم مستقبلي.. مرسيدس فيجن AMG الاختبارية تكشف نفسها

من المتوقع أن تكشف مرسيدس عن المزيد من السيارات الاختبارية الفريدة من نوعها التي تأتي بتصميمات مجنونة وفريدة من أسمها تحت علامة من مرسيدس AMGوذلك في ظل تجهيز العلامة للانتقال المحوري للمحركات الكهربائية خلال نهاية العقد الجاري.