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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وشهية.. طريقة عمل سلطة مكرونة إيطالية

طريقة عمل سلطة مكرونة
طريقة عمل سلطة مكرونة ايطالية

سلطة مكرونة إيطالية، من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك كطبق جانبي أو رئيسي على سفرتك، فتتمتع بمذاق لايقاوم.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سلطة مكرونة إيطالية في المنزل.

مقادير سلطة مكرونة إيطالية:


كيس مكرونة فيوسيلي مسلوقة 
٢فلفل رومي مفروم
٢فلفل احمر حلو مفروم
جزرة مبشورة
نصف كوب زيتون اسود شرائح
نصف كوب بقدونس مفروم
ملح
الدريسينج الإيطالي :
نصف كوب  زيت زيتون 
ربع كوب خل أبيض
ملعقة كبيرة عصير ليمون
ملعقة كبيرة ماء 
ملعقة كبيرة عسل أبيض
ملعقة صغيرة ثوم مفروم 
ملعقة صغيرة زعتر جاف مطحون
ملعقة صغيرة ريحان جاف مطحون
ملعقة صغيرة بقدونس جاف مطحون
ملعقة صغيرة ثوم بودر
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملح 
فلفل أسود 
شطة خشنة (الكمية حسب الرغبة ومن الممكن استبعادها تماماً)


طريقة تحضير سلطة مكرونة إيطالية 


لعمل الدريسنج:
تضاف كل المكونات بولة ويتم الضرب بالهاند بليندر  حتى يسمك القوام قليلا.


من الممكن أن يخفف الدريسينج بالماء في حالة أن كان القوام أسمك من اللازم.


لعمل السلطة:
فى بولة نضع مكونات السلطة ويضاف الدريسنج ويقلب ويقدم.

سلطة مكرونة ايطالية طريقة عمل سلطة مكرونة ايطالية مقادير سلطة مكرونة ايطالية طريقة تحضير سلطة مكرونة ايطالية الشيف سارة عبد السلام

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