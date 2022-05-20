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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برعاية الثقافة.. جلسات الدوار تتألق من جديد بقرى الفيوم

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

نظم فرع ثقافة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد  احتفالية بعنوان '' جلسات الدوار '' بقرية تطون مركز اطسا بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وأطفال وأهالى القرية .

 

استأنفت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات برنامج تنمية الأسرة المصرية تحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسي وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالفيوم 

 

تضمنت الاحتفالية ورشة أشغال فنية مع الأطفال من الأقلام و الفوم الملون نفذتها مشيرة سيد وندا أحمد، إلي جانب عرض مسرح عرائس للفنان عمرو حمزاوي.

 

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية والتي تجاوب معها الحضور، جاء ذلك بحضور شهيرة الدفناوي منسق عام الأنشطة بفرع ثقافة الفيوم.

 

 

«جهود المجتمع المدني في كفالة اليتيم».. ندوة بفرع ثقافة الفيوم|صور


 

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الفيوم جلسات الدوار قرى تتألق

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