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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حل سريع للتجاعيد.. جربي ماسك زيت جوز الهند والزبادي

طريقة عمل ماسك زيت
طريقة عمل ماسك زيت جوز الهند

ماسك زيت جوز الهند مع الزبادي من أكثر الوصفات الطبيعية الفعالة فى علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية وترطيب البشرة.

نقدم لكم طريقة عمل ماسك زيت جوز الهند والزبادي لعلاج تجاعيد الوجه، وفقا لما جاء فى موقع “boldsky”.

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مكونات ماسك زيت جوز الهند والزبادي

كوب واحد من الزبادي

زيت جوز الهند

زيت الزيتون


طريقة عمل ماسك زيت جوز الهند :

- ضعي كوب من الزبادي واخلطي ملعقتين من زيت جوز الهند وملعقة من زيت الزيتون معا.

-  احفظي الخليط في الثلاجة وضعيه على البشرة عند الاستخدام وتدليك ماسك زيت جوز الهند والزبادي جيداً .

- استمري في فعل تدليك الوجه لمدة 15 دقيقة تقريبا ثم يغسل بالماء الدافئ ويجفف بالمنشفة بلطف.

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