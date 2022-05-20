إسرائيل تعلن تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل مساء يوم الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود.

وأفادت القناة الـ13 العبرية، بأنه تم تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود في إسرائيل، لرجل بالثلاثينات من عمره نقل إلى مستشفى إيخيلوف مصابا بأعراض المرض، وتم عزله.

وجدري القرود هو فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، على الرغم من كونه أخف، وتم رصده لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات، وزادت الحالات في غرب إفريقيا في العقد الماضي.

ولا يوجد لقاح محدد لفيروس جدري القرود، لكن جرعة من لقاح الجدري العادي توفر قدرا جيدا من الوقاية، نظرا لقرب الشبه بين الفيروسين.

وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.

وأعلنت دول عدة حول العالم تسجيل إصابات بمرض جدري القرود، حيث رصدت القارة الأوربية أكثر من 100 حالة إصابة.

فيما تعقد منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، اجتماعا طارئا بشأن تفشي مرض جدري القرود، مشيرة إلى تسجيل 80 إصابة مؤكدة و50 حالة تحت الفحص بجدري القرود حول العالم.