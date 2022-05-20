المصل واللقاح: مصر خالية تماما من جدري القرود

كشف الدكتور أمجد الحداد استشارى المناعة بالمصل واللقاح، حقيقة انتشار مرض جدري القرود والذي تم اكتشافه في عدة دول.



وقال أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصرى أفندى والمذاع عبر فضائية المحور، أن جدرى القرود كان متواجدا منذ مدة فى بعض دول العالم ومنتشر مع مرض آخر يسمى جدرى البقر وتواجد له تطعيم وقضى على الأخير وأثناء انتهائه عن طريق منظومة اللقاحات واختفى أيضا جدرى القرود مع وجود اللقاحات وأعلنت منظمة الصحة العالمية خلو العالم من هذا الوباء.



وأضاف استشارى المناعة أن هناك حالات تم اكتشافها مؤخرا فى عدة دول إفريقية مصابة بجدرى القرود والذى يختلف تماما عن الجدرى المائى الذى يصيب الأطفال منذ قديم الأزل وكان مرض ليس خطيرا، منوها أن مصر خالية تماما من جدرى القرود وحتى الآن ليس له لقاح لأنه اختفى قديما وهو مرض ليس بالخطورة وأعراضه تكون ارتفاع درجات الحرارة، طفح جلدي، ألم فى العظام ويتعافى الفرد تلقائيا وقد تؤدى للوفاة فى بعض الحالات وفقا لمناعة الشخص.